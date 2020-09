Einsatz in Wiesendangen – Polizei findet totes Rentner-Ehepaar In einem Doppeleinfamilienhaus in Wiesendangen hat die Polizei am Montag ein totes Ehepaar aufgefunden. Die Todesursache ist unbekannt. Simon Huwiler

Das Paar wurde in Wiesendangen bei Winterthur tot aufgefunden Google Maps

Am Montag Abend hat die Kantonspolizei in Wiesendangen ein totes Ehepaar aufgefunden. Die 78-jährige Frau und der 75-jährige Mann wurden gemäss Mitteilung in ihrer Wohnung in einem Doppeleinfamilienhaus entdeckt. Zu den Todesumständen konnte die Polizei bisher keine Angaben machen. Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der zuständigen Staatsanwaltschaft seien eingeleitet worden.

Nebst der Kantonspolizei sei auch die Staatsanwaltschaft des Kantons, das forensische Institut Zürich sowie das rechtsmedizinische Institut der Universität Zürich im Einsatz.