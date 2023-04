Feuer an Zürcher Schule – Polizei geht von Brandstiftung aus Nach dem Feuerausbruch im Schulhaus Hirschengraben sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Der Sachschaden beläuft sich auf über 100’000 Franken.

Aufwendige Entrauchungsarbeiten: Nach dem Brand am Donnerstagmorgen musste der Schulbetrieb für den Rest des Tages eingestellt werden Foto: PD

Im Zürcher Schulhaus Hirschengraben ist am Donnerstagvormittag ein Brand ausgebrochen. 286 Schülerinnen und Schüler sowie 33 Lehrpersonen mussten aufgrund der starken Rauchentwicklung evakuiert werden. Verletzt wurde niemand. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, ist jedoch ein Sachschaden von über 100’000 Franken entstanden.

Gemäss ersten Erkenntnissen von Brandermittlern der Kantonspolizei und Detektiven der Stadtpolizei Zürich steht Brandstiftung im Vordergrund. Die Stadtpolizei Zürich sucht deshalb nach Zeugen des Vorfalls.

Der Schulbetrieb war nicht mehr möglich

Das Feuer ist in einem Raum ausgebrochen, in dem Papier gelagert wurde, teilt Schutz & Rettung am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit.

Der Brand konnte zwar rasch gelöscht werden. Es folgten aber aufwendige Entrauchungsarbeiten der Feuerwehr. Der Schulbetrieb war deshalb für den Rest des Tages nicht mehr möglich.

tif

Fehler gefunden?Jetzt melden.