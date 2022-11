In Winterthur verhaftet – Polizei hat mutmasslichen Täter von Rickenbach gefasst Der 22-jährige Mann wird verdächtigt, Ende Oktober in Rickenbach-Sulz eine 63-jährige Frau angegriffen und schwer verletzt zu haben. UPDATE FOLGT

Das Gewaltverbrechen soll sich auf einem Feld neben der Rickenbacherstrasse ereignet haben. Foto: Dagmar Appelt

Die Kantonspolizei Zürich hat am Sonntagnachmittag in Winterthur einen 22-jährigen Schweizer verhaftet, der am 30. Oktober im Ortsteil Sulz der Gemeinde Rickenbach eine 63-jährige Frau angegriffen haben soll.

Der Mann steht unter dringendem Tatverdacht, der Frau am ganzen Körper schwere Verletzungen zugefügt und sie anschliessend regungslos in einem Feld liegen gelassen zu haben. Laut Mitteilung der Kantonspolizei wurde der mutmassliche Täter nach der Verhaftung der zuständigen Staatsanwaltschaft zugeführt.

Das 63-jährige Opfer befand sich letzte Woche noch mit schweren Verletzungen im Spital, wie die Medienstelle der Kantonspolizei gegenüber dieser Zeitung auf Nachfrage mitteilte. Die genauen Umstände und die Hintergründe des Gewaltdeliktes sind weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Bis zum rechtskräftigen Verfahrensabschluss gilt die Unschuldsvermutung.

zim

