Über 1000 Pflanzen – Polizei hebt Hanf-Indooranlage in Wädenswil aus Auf professionelle Weise haben mehrere Männer in einem Lager in Wädenswil Hanfpflanzen angebaut. Die Polizei hat nun alles entsorgt.

Blick in die Indooranlage in Wädenswil – ein weiterer Raum befand sich in Vorbereitung. Foto: PD / Kantonspolizei Zürich

Die Kantonspolizei Zürich hat in einem Lagergebäude in Wädenswil am Donnerstag über 1000 Hanfpflanzen sichergestellt. Die Polizisten seien bei einer Hausdurchsuchung auf die professionell betriebene Anlage gestossen, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei. Ein weiterer Raum befand sich in Vorbereitung für dieselbe Anzahl Pflanzen.

Die Anlagen, deren aufwendige Infrastruktur einen Wert von über einhunderttausend Franken haben dürfte, wurden von mehreren Personen betrieben. Vor Ort wurden ein 32-jähriger Schweizer und ein 57 Jahre alter Bulgare verhaftet. Aufgrund weiterer Abklärungen konnte wenig später ein ebenfalls tatverdächtiger 33-jähriger Türke verhaftet werden. Das Trio wurde nach den Erstbefragungen durch die Polizei der Staatsanwaltschaft zugeführt.

Die Anlagen wurden rückgebaut und zusammen mit den Pflanzen fachgerecht entsorgt.

mst

Fehler gefunden?Jetzt melden.