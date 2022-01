Grosseinsatz in Otelfingen – Polizei löst Treffen von 200 Autoposern auf Zwei Autos wurden sofort aus dem Verkehr gezogen und mehrere Lenker verzeigt. Susanne Anderegg

Autoposer lieben schnelle Wagen. Manchmal tunen sie ihre Autos mit unerlaubten Mitteln. Foto: Urs Jaudas

Im Grenzgebiet der Kantone Zürich und Aargau haben sich am späteren Samstagabend rund 200 Autoposer getroffen, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. Sie erhielt kurz vor 22 Uhr die Meldung, dass sich an der Industriestrasse in Otelfingen eine grössere Anzahl Autoposer aufhalte und Lärm mache. Die Kapo schickte sofort eine Patrouille los, die zusammen mit einer Patrouille der Kommunalpolizei Regensdorf die Industriestrasse sperrte. Anschliessend kontrollierten die Polizisten alle Autos, deren Lenker und Insassen.

Laut Kapo waren die Poser aus mehreren Kantonen der Deutschschweiz sowie vereinzelt aus dem grenznahen Ausland angereist. Die Polizisten zogen zwei Fahrzeuge aus dem Verkehr, weil sie zu laut beziehungsweise nicht vorschriftsgemäss verändert worden waren. Drei Poser müssen mit ihren Autos zur Nachprüfung aufs Strassenverkehrsamt. Weitere sechs Lenker wurden wegen unerlaubter technischer Änderungen am Fahrzeug verzeigt.

Der Polizeieinsatz dauerte rund zwei Stunden. Kurz nach Mitternacht konnte die Sperrung der Industriestrasse aufgehoben werden.

