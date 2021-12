Einbrüche in Gockhausen – Polizei nimmt vier mutmassliche Diebe fest – einer ist erst 14 Jahre alt Als die Polizisten beim Einfamilienhaus ankommen, sind die Einbrecher bereits weg. Doch am späten Donnerstagabend verhaftet die Kantonspolizei Zürich vier Chilenen.

Anwohner bemerkten in einem Haus in Gockhausen Taschenlampenlicht und alarmierten die Polizei. Symbolbild: Marc Dahinden

Am Donnerstagabend kurz nach 18 Uhr ging in der Polizeieinsatzzentrale die Meldung über einen möglichen Einbruch in ein Einfamilienhaus in Gockhausen ein. Es sei ein Alarm zu hören. Ausserdem brenne Taschenlampenlicht im Haus, so schreibt es die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung.

Aufgrund dieser Meldung stellte die Polizeipatrouille einen erfolgten Einbruch in das Gebäude fest. Die Täter hatten den Tatort beim Eintreffen der Polizei jedoch bereits verlassen. Einige Zeit später konnte die Polizei laut Medienmitteilung dennoch vier mutmassliche Einbrecher verhaften. Die Männer im Alter von 14 bis 32 Jahren stammen aus Chile. Bei der Suche nach den Tätern stellte die Polizei mutmassliches Deliktsgut und Werkzeug sicher. Zudem stellten die Polizeikräfte einen weiteren begangenen Einbruch in Gockhausen fest.

Der erbeutete Deliktsbetrag und der angerichtete Sachschaden könne derzeit noch nicht beziffert werden, schreibt die Polizei. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

tiw

