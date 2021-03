Lebige Tiere entsorgt – Polizei rettet Mäusefamilie aus Grüncontainer Ein Anwohner fand in einer Aargauer Gemeinde sechs «entsorgte» Wüstenrennmäuse. Eine angerückte Patrouille konnte die Tiere befreien.

Die in einem Grünconatiner aufgefundenen Wüstenrennmäuse sind wohlauf. Ein unbekannter Tierquäler entsorgte die Tiere in Kaiseraugst. Foto: Kantonspolizei Aargau

Eine unbekannte Person hat am Samstag in Kaiseraugst AG in einem öffentlichen Grüncontainer sechs lebendige Wüstenrennmäuse entsorgt. Von der Täterschaft fehlt jede Spur. Die Polizei konnte die Mäusefamilie retten.

Ein Anwohner hatte die Wüstenrennmäuse im Grüncontainer am Junkholzweg um 17.30 Uhr aufgefunden und sich beim Polizeinotruf gemeldet, wie die Kantonspolizei Aargau am Montag mitteilte.

Eine Patrouille rückte aus und rettete die Mäuse. Die zwei erwachsenen Nager und die vier Jungen sind gemäss Polizeiangaben wohlauf. Sie wurden in eine Tierklinik gebracht.

Weshalb die Tiere auf diese Art und Weise entsorgt wurden, ist unbekannt. Die Polizei sucht nun Personen, die Angaben zum Vorfall oder zum möglichen Besitzer machen können.

SDA/oli