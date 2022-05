Diebstahl am Flughafen – Polizei schnappt Ladendieb vor dem Abflug Die Kantonspolizei Zürich hat am Dienstag am Flughafen einen 31-jährigen Mann verhaftet, der in mehreren Geschäften als Ladendieb unterwegs war.

Immer wieder versuchen Ladendiebe in der Einkaufspassage des Flughafens ihr Glück – so auch am Dienstag. Symbolfoto: Keystone

Ein Mann hat am Dienstag am Flughafen Zürich Waren im Wert von mehreren Tausend Franken gestohlen. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, wurde er kurz vor seinem Abflug verhaftet.

Der Ladendieb war Mitarbeitenden eines Duty-free-Stores am späteren Nachmittag aufgefallen, weil er sich verdächtig verhielt. Er begab sich in weitere Läden und betrat daraufhin die Herrentoilette. Die benachrichtigten Polizisten konnten den Beschuldigten stoppen und kontrollieren. Dabei entdeckten sie in seinen Taschen diverse Parfüms sowie Alkohol.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 31-jährigen Kameruner ohne Wohnsitz in der Schweiz. Er wurde der zuständigen Staatsanwaltschaft zugeführt.

mst

Fehler gefunden?Jetzt melden.