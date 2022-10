Opfer meldete sich in Wädenswil – Polizei schnappt Telefonbetrügerin auf Parkplatz Fahnder der Kantonspolizei haben in Zürich eine 24-jährige Frau verhaftet. Sie hatte versucht, einem 80-Jährigen mittels Telefonbetrug das Geld aus der Tasche zu ziehen.

Immer wieder kommt es im Kanton Zürich zu Telefonbetrug – in einem Fall konnte die Polizei nun die Täterin verhaften. Foto: Simon Glauser (Symbolbild)

Der Kantonspolizei Zürich ist am Dienstagnachmittag die Verhaftung einer mutmasslichen Telefonbetrügerin gelungen. Wie die Polizei mitteilt, meldete sich am frühen Nachmittag ein 80-jähriger Mann am Schalter des Verkehrsstützpunktes Neubüel in Wädenswil. Er hatte mehrere Zehntausend Franken dabei.

Der Rentner gab an, einen Anruf einer Versicherung erhalten zu haben. Am Telefon sei ihm gesagt worden, dass ein Verwandter von ihm in einen Unfall verwickelt sei und die Versicherung daher Geld benötige. Das Geld wollte der 80-Jährige am vereinbarten Ort in Zürich übergeben. Wirklich geheuer war ihm die Sache allerdings nicht, weshalb der Mann am Polizeischalter nochmals letzte Erkundigungen einholen wollte.

Polizei stellt Falle – und schlägt zu

In der Folge überwachten Fahnder der Kantonspolizei das für die Übergabe vorgesehene Gebiet in der Stadt Zürich. Dort fiel ihnen eine junge Frau auf, die sichtlich nervös immer wieder telefonierte. Nachdem das vermeintliche Betrugsopfer auf einen Parkplatz der vereinbarten Liegenschaft gefahren war, ging die Frau zur Fahrerseite, nahm das Couvert, in welchem das Geld sein sollte, entgegen und entfernte sich wieder. Wenig später wurde die 24 Jahre alte Tschechin verhaftet.

mst

