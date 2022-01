Warnung an Zürcher Hundehalter – Polizei stellt Giftköder sicher In den Zürcher Stadtkreisen 6 und 10 wurden präparierte Fleischköder entdeckt. Sie wurden mit Rattengift versetzt.

Vergiftete Köder: Diese Fleischstücke legte jemand in den Stadtkreisen 6 und 10 aus. Foto: PD

Am Montag, 24. Januar 2022, gingen gleich zwei Meldungen von möglichen Giftködern bei der Stadtpolizei Zürich ein. Wie die Stadtpolizei Zürich am Dienstag mitteilt, wies um 9 Uhr zunächst eine Hundehalterin darauf hin, dass sie beim Spaziergang mit ihrer Hündin mehrere Fleischstücke am Wegrand der der Kappenbühlstrasse im Kreis 10 entdeckt habe.

Gegen 13 Uhr erreichte die Polizei die zweite Meldung. In diesem Fall ist einer Passantin präpariertes Fleisch in der St. Moritz-Anlage im Kreis 6 aufgefallen.

Rattengift im Fleischbällchen

Die Polizei ging beiden Meldungen nach und stellte die Köder sicher. Untersuchungen des Forensischen Instituts Zürich haben ergeben, dass es sich beim beigemischten Stoff um Rattengift handelte. Die Stadtpolizei Zürich habe die Ermittlungen aufgenommen und kläre ab, ob die beiden Fälle miteinander im Zusammenhang stehen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Gleichzeitig warnt die Stadtpolizei Hundehalterinnen und Hundehalter und weist auf folgende Verhaltensregeln hin:

Halten Sie Ihre Vierbeiner in den Kreisen 6 und 10 angeleint – auch an Orten, wo sie nicht angeleint sein müssen.

Behalten Sie Ihren Hund gut im Auge und achten Sie darauf, dass die Tiere keine unbekannten Gegenstände oder Futterstücke aufnehmen.

Sollten Sie den Verdacht haben, dass Ihr Tier etwas Gesundheitsschädliches gefressen hat, nehmen Sie unverzüglich Kontakt mit einem Tierarzt auf.

Sollten Sie etwas Verdächtiges feststellen oder beobachten, melden Sie sich bei der Polizei unter der Nummer 117.

tif

Fehler gefunden?Jetzt melden.