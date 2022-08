Einschleichdiebstahl in Rüdlingen – Polizei sucht Käseverkäufer, die ihre Abnehmer beklauten Der Trick hat funktioniert: Ein Mann und eine Frau boten Bergkäse und Besen zum Verkauf an – und bestahlen die Käufer. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Am späteren Montagvormittag, 22 . August, hat ein mutmassliches Diebespaar mehrere Hundert Franken aus einem Einfamilienhaus in Rüdlingen SH gestohlen. Am darauffolgenden Samstag bittet die Schaffhauser Polizei die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall respektive zu den beiden Tatverdächtigen.

Was man bislang weiss: Kurz nach 11 Uhr am Montagvormittag klingelte ein unbekanntes Paar bei einem Einfamilienhaus an der Grütstrasse in Rüdlingen, das im Schaffhauser Spickel zwischen Eglisau und Flaach liegt. Als das Hausbewohner-Ehepaar in der Folge die Tür öffnete, wurden ihm Bergkäse und Besen zum Kauf angeboten, die in einem weissen Kastenwagen der Marke Citroën mit Tessiner Kontrollschildern mitgeführt wurden.

10 Franken zurückgegeben, mehrere Hundert mitgenommen

Nach getätigtem Kauf einiger Gegenstände brachte der Hausbewohner diese ins Haus, worauf ihm der Verkäufer folgte, während die beiden Frauen noch in ein Gespräch vertieft waren. Im Hausflur bemerkte die Hausbewohnerin, wie der Verkäufer aus einem dort hinterlegten Portemonnaie etwas entnahm. Der Mann gab den Diebstahl augenblicklich zu, gab der Hausbewohnerin eine 10-Franken-Note zurück und fuhr mit seiner Begleiterin im Kastenwagen davon.

Als die Hausbewohner in der Folge das zweite dort deponierte Portemonnaie genauer anschauten, bemerkten sie, dass daraus mehrere Hundert Franken Bargeld fehlten. Entsprechend steht das unbekannte Paar in Verdacht, das Geld gestohlen zu haben.

Gesucht werden eine Frau und ein Mann

Die Frau wird beschrieben als rund 1,65 Meter gross und von normaler Statur. Sie trug einen roten, knielangen Jupe, ein schwarz-blaues Trägershirt sowie Sandalen. Ausserdem führte sie einen kleinen Hund (Malteser) mit sich. Der Mann ist zwischen 1,65 und 1,70 Meter gross, von fester Statur und mit Oberlippenbart. Er trug zur Tatzeit einen weissen Hut, ein dunkelblaues Trägershirt mit weissem Schriftzug, eine kurze, knielange Jeanshose und Sandalen.

Die Schaffhauser Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall, zu den beiden Tatverdächtigen oder dem weissen Citroën-Kastenwagen machen können, sich bei ihrer Einsatz- und Verkehrsleitzentrale (Telefonnummer 052 624 24 24) zu melden.

