Verkehrsunfall in den Niederlanden – Polizei verhaftet betrunkenen «Boris Johnson» Nach einem Unfall wegen Trunkenheit fasste die Polizei in Groningen einen Mann, der einen gefälschten Führerschein mit den Angaben des früheren britischen Premiers bei sich trug. Gültig war der Ausweis von «Boris Johnson» bis im Jahr 3000.

Diesen angeblich 2019 in der Ukraine ausgestellte Führerschein fand die Polizei nach einem Unfall in einem Auto. Foto: Polizei von Groningen via Instagram

Bei ihren Ermittlungen zu einem Autounfall haben niederländische Polizisten einen betrunkenen «Boris Johnson» festgenommen. Wie die Polizei in Groningen am Montag berichtete, entdeckten die Beamten bei den Ermittlungen zu einem gegen einen Pfeiler gefahrenen Auto einen in dem Fahrzeug zurückgelassenen Führerschein. Das Dokument trug nicht nur den Namen des früheren britischen Premierministers Boris Johnson, sondern auch dessen Foto und Geburtsdatum.

Zudem hatte der angeblich 2019 in der Ukraine ausgestellte Führerschein ein Gültigkeitsdatum im Jahr 3000. «Unglücklicherweise sind wir nicht auf den Trick reingefallen», schrieb die Polizei im Onlinedienst Instagram. Der Fahrer des Wagens sei unweit der Unfallstelle gefasst worden. Der Mann, der aus der Nähe von Groningen stammte, wurde festgenommen.

AFP/aru

