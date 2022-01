Winterthur ZH – Polizei verhindert Treffen von Autoposern «Auffällige und zum Teil äusserst laute Fahrzeuge» versammelten sich am Samstagabend in Winterthur. Die Polizei war innert kürzester Zeit vor Ort.

Die Autoposer trafen sich auf einem Parkplatz in Winterthur Grüze. Screenshot Google Maps

Die Polizei hat in Winterthur ZH am Samstagabend laut eigenen Angaben ein Treffen von mehreren Dutzend Autoposern aus verschiedenen Kantonen verhindert. Die Beamten legten bei der Kontrolle mehrere Wagen still und zeigten Lenker an.

Sieben Autos wurden wegen unerlaubter Änderungen stillgelegt und deren Lenker angezeigt, wie die Kantonspolizei Zürich und die Stadtpolizei Winterthur mitteilten. Zudem verstiessen sieben weitere Fahrer mutmasslich gegen das Strassenverkehrsgesetz.

50 bis 70 Autos

Zu dem geplanten Treffen kam es den Angaben zufolge gegen 20.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelverteilers in Winterthur Grüze. Zeugen meldeten eine Vielzahl von auffälligen und zum Teil lauten Fahrzeugen. Vor Ort stiessen Polizeipatrouillen auf mehrere Dutzend Fahrzeuge. Diese wurden durch die Polizei kontrolliert. Anschliessend fuhren sie weg.

Mehrere Autos seien bereits weggefahren gewesen, als die Polizei aufkreuzte, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Zürich auf Anfrage. Er schätzte die Zahl der Wagen an dem Treffen auf ungefähr 50 bis 70.

Bereits vor einer Woche war es in Winterthur zu einem Treffen von rund 100 Autoposern gekommen. Nach Lärmklagen nahm die Polizei damals umfangreiche Kontrollen vor.

SDA/chk

