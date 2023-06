Leichenfund nahe Rheinau – Polizei veröffentlicht weitere Details zum getöteten Wildcamper Der 31-jähriger Schweizer hatte offenbar am Flussufer ein Lager mit einer Hängematte eingerichtet, welches Spaziergängern aufgefallen sein könnte. Die Polizei sucht weiter nach Zeugen.

Der abgesperrte Tatort: Eine Sonderkommission arbeitet mit Hochdruck an der Aufklärung des Tötungsdeliktes. Foto: Ralf Göhrig

Nach dem Fund eines getöteten 31 Jahre alten Schweizers am deutschen Rheinufer in Jestetten sucht die Polizei nach Zeugen. Hintergründe zur Tat und dem Tatablauf seien derzeit weiterhin Gegenstand der Ermittlungen, teilte die Polizei in Baden-Württemberg am Samstagmorgen mit.

Die Leiche des Schweizers war am Freitag vor eine Woche entdeckt worden. Der Mann war gemäss früheren Angaben durch «stumpfe Gewalt gegen den Kopf» ums Leben gekommen.

Gemäss derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte sich der Schweizer Staatsangehörige am 8. Juni gegen 18 Uhr an der späteren Tatörtlichkeit befunden haben, wie die Polizei weiter schreibt. Diese befindet sich am Flussufer, rund 400 Meter flussabwärts der Zollbrücke.

Offenbar soll der Geschädigte am Flussufer eine Lagerstätte mit einer zwischen zwei Bäumen aufgespannten Hängematte eingerichtet haben, wie es weiter heisst. Diese könnte Zeugen oder Spaziergängern aufgefallen sein. Das bisher letzte Lebenszeichen habe es an jenem Tag kurz nach 21 Uhr gegeben.

Polizei ersucht um Hinweise Infos einblenden Das zuständige Polizeipräsidium Freiburg im Breisgau ersucht explizit auch Zeugen aus der Schweiz, die in der Nacht von 8. auf 9. Juni verdächtige Geschehnisse im Bereich des Rheinufers in Jestetten, Lottstetten und Rheinau beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu dem Fall geben können, sich zu melden. Dazu wurde ein Hinweistelefon eingerichtet, das rund um die Uhr unter 0049 774 183 162 22 erreichbar ist.

Jestetten liegt in Sichtweite der Schweizer Grenze zu den Kantonen Zürich und dem Städtchen Rheinau sowie zum Kanton Schaffhausen.

SDA/aru

