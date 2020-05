Mit 169 statt 80 km/h unterwegs – Polizei zieht fast täglich Temposünder aus dem Verkehr Seit Beginn des Lockdown sind deutlich mehr Raser und Schnellfahrer unterwegs. Für einen Grossteil der Unfälle sind aber andere verantwortlich. Lisa Aeschlimann

Teurer Schaden: Das Auto, dessen Fahrer Mitte April auf der Autobahn in Wallisellen mutmasslich an einem Raserrennen beteiligt war, nach dem Aufprall. Foto: BRK News

Am Abend sind nur noch die langen Bremsspuren auf dem abgeriegelten Autobahnstück bei Wallisellen zu sehen. Wenige Stunden zuvor knallte ein Sportwagen in ein vor ihm fahrendes Auto. Das Auto überschlug sich und prallte in die Leitplanke. Die Kantonspolizei nahm kurz darauf sieben junge Männer aus der Schweiz und Kosovo fest. Es bestehe der dringende Verdacht, dass sie ein Raserrennen veranstalteten, schreibt sie in einer Mitteilung Mitte April.

Seit Beginn des Lockdown stellt die Kantonspolizei eine starke Zunahme von Rasern und Schnellfahrern fest. Laut Medienmitteilungen hat sie bei ihren Kontrollen seit dem 16. März insgesamt 69 Schnellfahrer und 12 Raser gestoppt. Und das, obwohl sie im Gegensatz zu anderen Kantonen während der letzten Wochen nicht mehr Kontrollen durchgeführt hat.

Bis zu vier Jahre für Raser

Als Raser gilt, wer innerorts mehr als 50 Stundenkilometer, ausserorts mehr als 60 Stundenkilometer und auf der Autobahn mehr als 80 Stundenkilometer zu schnell fährt. Auch jemand, der an einem illegalen Rennen teilnimmt oder durch waghalsiges Überholen Menschenleben gefährdet, zählt als Raser.

Die rechtlichen Folgen sind happig: Das Gericht kann eine Freiheitsstrafe von einem bis zu vier Jahren aussprechen. Der Führerausweis wird für mindestens zwei Jahre entzogen. Im Wiederholungsfall mindestens für zehn Jahre, schlimmstenfalls für immer.

Die von der Kantonspolizei gestoppten Raser sind oft jung. Ein 19-Jähriger musste beispielsweise seinen Führerausweis auf Probe abgeben, weil er sich auf dem Ostring in Richtung Zürich mit einem 20-Jährigen ein Rennen lieferte. Die Polizisten bemerkten das Rennen zufällig während einer regulären Patrouille.

Geknallt hat es 12’000-mal

Die krasseste Geschwindigkeitsüberschreitung mass die Polizei auf der Schaffhauserstrasse in Neftenbach: Zwei Deutsche fuhren mit ihren Töffs Ende April mit 146 respektive 169 Stundenkilometern auf der 80er-Strecke. Die Polizei nahm ihnen die Führerausweise noch vor Ort ab.

Über 12’000-mal hat es letztes Jahr auf Zürcher Strassen geknallt – 3500 Personen verletzten sich. Eine «nicht angepasste Geschwindigkeit» war jedes 20. Mal die Hauptursache für einen Unfall. Zwei Personen starben im vergangenen Jahr deswegen, 36 wurden schwer verletzt. Unter «nicht angepasster» Geschwindigkeit sind nebst Rasern auch Fahrer gemeint, die beispielsweise zu schnell in eine enge Kurve fuhren oder bei nassem Belag nicht genügend abbremsten. Weitaus häufiger führten Unaufmerksamkeit oder Ablenkung zu Unfällen.