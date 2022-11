Frau bei Brand am Zürichberg verstorben

Am Samstagmorgen ging bei der Einsatzzentrale von Schutz & Rettung Zürich die Meldung über Brandgeruch in einem Mehrfamilienhaus an der Hochstrasse am Zürichberg ein. Zusammen mit der Berufsfeuerwehr rückten auch mehrere Streifenwagen der Stadtpolizei Zürich an die Örtlichkeit aus. Nachdem festgestellt werden konnte, aus welcher Wohnung der Brandgeruch kam, startete die Berufsfeuerwehr einen Löschangriff von innen.

Bei den Löscharbeiten stiessen die Berufsfeuerwehrleute auf eine ältere Person, die sich in der betroffenen Wohnung aufhielt. Die Berufsfeuerwehrleute retteten die Seniorin aus der Wohnung und die ebenfalls eingetroffene Sanität begann sofort mit der Reanimation. Die Frau verstarb jedoch trotz der Hilfe vor Ort.

Die weiteren Bewohnenden des Mehrfamilienhauses konnten in ihren Wohnungen verbleiben, da für sie keine Gefahr bestand. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren 10‘000 Franken. Der Grund für den Brand ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Zürich, die Stadtpolizei und Brandermittler der Kantonspolizei Zürich haben entsprechende Untersuchungen aufgenommen. (ema)