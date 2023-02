Polizei findet grosse Menge an Drogen und verhaftet fünf Dealer

Auf der Allmendstrasse kontrollierten Polizisten am Dienstag, kurz vor 18 Uhr, ein Fahrzeug und dessen Lenker. Bei dieser Kontrolle stellten sie eine geringe Menge Kokain sicher, wie die Stadtpolizei Zürich in einer Medienmitteilung schreibt. Weitere Ermittlungen führten die Fahnder in der Folge zu einer Wohnung im Kreis 3, zwei Wohnungen in Schlieren und einer Wohnung ausserhalb des Kantons Zürich.

Bei diesen anschliessenden Hausdurchsuchungen gelang es den Polizisten insgesamt über ein 1 Kilogramm Kokain, mehr als 1 Kilogramm Cannabisprodukte, rund 250 Ecstasypillen, über 200 Gramm MDMA sowie Bargeld im Gesamtwert von über 200'000 Franken sicherzustellen. In diesem Zusammenhang nahm die Polizei drei Personen wegen des Verdachts auf Betäubungsmittelhandel fest. Die mutmasslichen Drogendealer, ein 39-jähriger Schweizer, eine 34-jährige Schweizerin sowie ein Spanier, wurden der Staatsanwaltschaft Zürich zugeführt.

Die sichergestellten Drogen. Foto: Stadtpolizei Zürich

Am Tag darauf konnten die Polizisten weitere Drogenhändler verhaften, wie die Stadtpolizei Zürich weiter schreibt. Am Mittwoch, nach 16 Uhr konnten sie ein Treffen zwischen zwei Männern beobachten, das sich im Nachhinein als eine Drogenübergabe herausstellte. Der mutmassliche Dealer, ein 21-jähriger Schweizer, wurde festgenommen. Die nachfolgenden Ermittlungen führten zu mehreren Durchsuchungen von Wohnungen und Räumlichkeiten im Kreis 4. In der Folge wurde ein zweiter Betäubungsmittelhändler, ein 19-jähriger Schweizer, festgenommen und es konnten ungefähr 500 Gramm Kokain und über 1000 Franken sichergestellt werden. (mps)