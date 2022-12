Ohne Führerschein mit gestohlenem Auto unterwegs

Die Kantonspolizei Zürich hat am Freitagabend in Maur den Lenker eines Personenwagens festgenommen, so steht es in einer Medienmitteilung. Gegen 19.30 Uhr gingen bei der Kantonspolizei Zürich mehre Meldungen ein, dass zwischen Dübendorf und Fällanden ein Mann mit einem Mercedes-Lieferwagen mit schwedischen Kontrollschildern halsbrecherisch unterwegs sei, indem der Lenker mit massiv übersetzter Geschwindigkeit fahre, trotz Gegenverkehr überhole, Vortritte missachte sowie weitere Verkehrsregeln nicht beachte und dadurch Personen gefährde. Bis zum Eintreffen der Patrouille der Kantonspolizei Zürich verloren die Melder das Fahrzeug aus den Augen.

Später fanden die Polizisten das Fahrzeug in Aesch bei Maur parkiert vor, so steht es in der Mitteilung. Der Lenker, der sich im Fahrzeug befand, wurde einer Personenkontrolle unterzogen. Da er sich nur ungenügend ausweisen konnte, wurde er festgenommen und in den Polizeistützpunkt Hinwil gebracht. Weitere Abklärungen ergaben, dass der Hochdachkombi, mit welchem der 44-jährige unterwegs war, als gestohlen gemeldet war. Ausserdem besass der Mann keinen Führerausweis und war zudem zur Fahndung ausgeschrieben, da er mutmasslich mehrere Einbrüche in andern Kantonen begangen hatte. Er wurde nach der polizeilichen Befragung der zuständigen Staatsanwaltschaft zugeführt.