Zwei Männer bei Waldarbeiten schwer verletzt

Am Mittwochabend, kurz vor 17 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass in einem Wald in Dorf (ZH) eine Person bei Waldarbeiten verletzt worden sei. Nach der medizinischen Erstversorgung mussten die ausgerückten Polizei- und Rettungskräfte den 27-jährigen Verletzten mit vereinten Kräften aus dem anspruchsvollen Gelände retten. Dazu wurde auch die Feuerwehr Flachtal aufgeboten. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, musste der Mann mit schweren Verletzungen in ein Spital transportiert werden.

Am Donnerstagmittag ereignete sich ein zweiter Unfall: Kurz nach 11.30 Uhr verunfallte in einem Waldstück in Zumikon ein 26-jähriger Mann bei Baumfällarbeiten. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde anschliessend mit einem Rettungswagen in ein Spital transportiert.

Die Unfallursachen beider Arbeitsunfälle sind noch unklar und werden durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der jeweils zuständigen Staatsanwaltschaft untersucht, wie die Polizei weiter schreibt. (mps)