Balkonbrand fordert eine schwerverletzte Person

In einem Mehrfamilienhaus ist am Freitagnachmittag in Affoltern am Albis eine Person schwer verletzt worden. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Franken geschätzt, so schreibt es die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung.

Kurz nach 14 Uhr ging bei der Einsatzzentrale die Meldung eines Balkonbrandes ein. Die sofort ausgerückten Löschkräfte brachten den Brand rasch unter Kontrolle und konnten so ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Die 54-jährige Bewohnerin der Wohnung musste mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden. Zwei Passanten, die ihr zu Hilfe eilten, wurden zur Kontrolle mit Rettungswagen in ein Spital gebracht. Die Ursache des Feuers ist derzeit nicht bekannt und wird durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Zürich abgeklärt.