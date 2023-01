Autofahrer liefern sich Schlägerei nach leichtem Auffahrunfall

Eigentlich war es nur ein leichter Auffahrunfall, der sich am Freitagmorgen um 6:45 Uhr ereignete. In Weiningen, auf der A3 auf dem Richtung Bern führenden Fahrstreifen, prallte ein hellgrauer Dacia mit einem nicht näher bekannten Personenwagen, mutmasslich einem dunklen BMW der 5er Serie, zusammen. Was sich nachher ereignete, führte zu einer «mittelschwer verletzten» Person und einer Fahrerflucht, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung schreibt.

Die beteiligten Fahrzeuglenker des Auffahrunfalls hielten wenig später im Bereich der Rampe A1/A3 an. Aus bislang nicht bekannten Gründen entstand zwischen den beiden Männern ein heftiger Streit, in dessen Verlauf der Lenker des vorderen Autos mittelschwer verletzt wurde. Anschliessend stieg der Lenker des hinteren Autos wieder in sein Fahrzeug und verliess den Ort, ohne sich um den verletzten Mann oder den Unfall zu kümmern, wie die Polizei weiter schreibt.

Der Verletzte, ein 59-jähriger deutscher Staatsangehöriger, wurde zur Kontrolle in ein Spital gefahren. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. (mps)