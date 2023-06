Vorfall auf dem Paradeplatz – Polizeieinsatz am Frauenstreik hat politisches Nachspiel Im Zürcher Stadtparlament haben Linke das Vorgehen der Stadtpolizei am feministischen Streik scharf kritisiert. Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart schwieg. «Kein gutes Zeichen für Sie», fand die SVP. Martin Huber

Am feministischen Streik vom 14. Juni gingen in Zürich Tausende auf die Strassen. Foto: Jonathan Labusch

Die AL zeigte sich schockiert. In einer Fraktionserklärung sprach sie am Mittwoch im Zürcher Gemeinderat von einem «traurigen exemplarischen Beispiel von Polizeigewalt in unserer Stadt» und einem «inakzeptablen Angriff» auf die Demonstrationsfreiheit, der moralisch verwerflich und illegal sei und zudem von Inkompetenz zeuge.