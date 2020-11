Stadt Zürich – Verdächtiger Gegenstand: Grosseinsatz der Polizei im Gang Im Gebiet um die Schaffhauserstrasse ist ein grösserer Einsatz der Stadtpolizei im Gang. Die Strecke zwischen Bahnhofquai und Schaffhauserplatz ist für Trams in beiden Richtungen gesperrt.

Als Grund für die Massnahmen wird ein verdächtiger Gegenstand genannt. Archivbild Keystone

In der Stadt Zürich ist seit dem frühen Donnerstagmorgen ein grösserer Polizeieinsatz im Gang. Dies bestätigte die Einsatzzentrale der Stadtpolizei Zürich gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Betroffen sei das Gebiet um die Schaffhauserstrasse, hiess es. Als Grund für die Massnahmen wird ein verdächtiger Gegenstand genannt. Weitere Einzelheiten zum Polizeieinsatz könnten derzeit keine gegeben werden, hiess es weiter. Allerdings planten die Sicherheitsbehörden für den Donnerstagmorgen, weitere Details bekanntzugeben.

Auch der öffentliche Verkehr ist durch den Polizeieinsatz betroffen. So würde die Strecke zwischen Bahnhofquai und Schaffhauserplatz für den Trambetrieb der Linien 11 und 14 in beiden Richtungen gesperrt sein, teilten am Donnerstagmorgen die Verkehrsbetriebe Zürich VBZ zudem mit.

SDA