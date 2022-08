Grosser Einsatz am Zürihorn – Polizeitaucher bergen Minenwerfergeschoss aus dem Zürichsee Ein Taucher stiess am Dienstag im See auf eine grössere Munition aus dem Ersten Weltkrieg. Spezialisten der Armee halfen bei der Bergung.

Ein über hundert Jahre altes Geschoss – ganz in der Nähe der Fischstube. Foto: Stadtpolizei Zürich

Am Dienstagabend meldete sich ein Mann bei der Stadtpolizei Zürich: Er sei beim Tauchen im Zürichsee, direkt beim Restaurant Fischerstube beim Zürihorn auf Munition gestossen. Polizeitaucher der Wasserschutzpolizei rückten aus und stellten bei ihrem «Erkundungstauchgang» fest, dass da tatsächlich ein grösseres Geschoss am knapp fünf Meter tiefen Grund lag.

Die Stadtpolizei informierte das Kommando Kamir der Schweizer Armee. Kamir bedeutet Kampfmittelbeseitigung und Minenräumung. Diese in Spiez stationierte Spezialeinheit ist auf die Beseitigung von explosiven Objekten spezialisiert.

Zwei Tage nach dem Anruf des Tauchers stiegen dann die Spezialisten ins Wasser, schossen Fotos vom «Objekt» und stellten fest, dass da tatsächlich ein Minenwerfergeschoss aus dem Ersten Weltkrieg lag – produziert in Deutschland zwischen 1914 und 1918.

Unklar blieb den Spezialisten, wie lang dieses schon dort lag.

Geglückte Aktion: die beiden Taucher konnten das Geschoss bergen. Foto: Stadtpolizei Zürich

Am Freitagmorgen um acht Uhr dann bargen ein Taucher des Kamir und ein Taucher der Wasserschutzpolizei das Geschoss aus dem See. An Land unterstützten weitere Spezialisten die Bergung. Das geschoss wurde dann mit einem Spezialfahrzeug abtransportiert.

Die Stadtpolizei sperrte das Gebiet see- und landseitig während der Bergungsarbeiten aus Sicherheitsgründen grossräumig ab.

lia

Fehler gefunden?Jetzt melden.