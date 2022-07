Unfall im Pfäffikersee – Polizeitaucher bergen vermissten Mann nach tödlichem Badeunfall Ein 71-jähriger Mann ist am Samstagvormittag im Pfäffikersee untergegangen und wurde seither vermisst. Am Sonntagvormittag ist er tot geborgen worden.

Vor der Badi am See lief ein stundenlanger Rettungseinsatz, doch wurde der vermisste Mann nicht rechtzeitig gefunden. Archivfoto: pfaeffikon.ch

Der tragische Unfall am Samstagmorgen kurz vor 10 Uhr hat sich etwa so ereignet: Ein Mann in Begleitung einer Frau war in der Nähe der Badi am See in Pfäffikon ZH im Wasser. Plötzlich hatte der schwimmende Mann ein gesundheitliches Problem und ging unter. Sofort wurden die Rettungskräfte alarmiert. Doch trotz mehrstündigem Sucheinsatz konnte der 71-Jährige nicht gefunden werden.

Die Suche nach dem Vermissten wurde am Sonntagvormittag fortgesetzt. Wie die Kantonspolizei Zürcher nun mitteilt, wurde der Mann mit einem Sonargerät geortet: Polizeitaucher haben ihn aus rund 14 Metern Tiefe tot geborgen.

Abo Badeunfälle in der Schweiz Wenn die Abkühlung tödlich endet Während der Rettungsaktion war der Badi-Bereich zum See hin abgesperrt worden. Die genaue Unfallursache ist zurzeit nicht geklärt und wird durch die Kantonspolizei sowie durch die Staatsanwaltschaft See/Oberland untersucht. Neben der Kantonspolizei standen der Seerettungsdienst Pfäffikersee, die Feuerwehr Pfäffikon, Notfallseelsorger sowie ein Gemeindevertreter im Einsatz.

