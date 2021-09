Sexueller Missbrauch – Polizist übergibt in Windsor Anklageschrift an Prinz Andrew Der wegen sexuellen Missbrauchs an einer Minderjährigen in den USA angeklagte Sohn von Queen Elizabeth bekam Post aus New York.

Anklageschrift in Windsor erhalten: Prinz Andrew. (Archivbild) AFP Virginia Giuffre hatte die Klage gegen Prinz Andrew am 9. August eingereicht, eine erste Anhörung zum Prozedere ist für Montag angesetzt. POOL/AFP via Getty Images Der Klage zufolge soll Andrew Guiffre bei mehreren Gelegenheiten in London im Haus von Ghislaine Maxwell, eine Helferin Epsteins, sexuell missbraucht haben. Sie sei keine 18 Jahre alt gewesen, als Epstein, Maxwell und Andrew sie gegen ihren Willen zum Geschlechtsverkehr gezwungen hätten. AFP 1 / 3

Darum gehts Infos einblenden Die US-Amerikanerin Virginia Giuffre (38) reichte Anfang August eine Klage gegen Prinz Andrew (61) ein. Der Grund: Sie sei im Alter von 17 Jahren sexuell von ihm missbraucht worden.

Nun wurde dem Sohn von Queen Elizabeth die Anklageschrift in Windsor überreicht.

Die Anhörung soll am Montag beginnen.

Die Klageschrift wegen sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen in den USA ist dem britischen Prinzen Andrew überstellt worden. Dies geht aus am Freitag in New York einsehbaren Gerichtsakten hervor. Demnach überreichte ein Vertreter der Klägerin Virginia Giuffre am 27. August die Unterlagen einem Polizisten am Eingang zur Residenz des Prinzen im englischen Windsor. Giuffre hatte die Klage am 9. August eingereicht, eine erste Anhörung zum Prozedere ist für Montag angesetzt.

Das mutmassliche Opfer gibt in der Zivilklage an, von dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein als Minderjährige an den zweitältesten Sohn von Queen Elizabeth II. «ausgeliehen» worden zu sein. Die heute 38-Jährige verlangt Schadenersatz von dem 61-jährigen Prinzen.

Prinz Andrew trat von royalen Pflichten zurück

Die Vorwürfe gegen Prinz Andrew stehen schon seit 2019 im Raum. Er bestritt die Anschuldigungen stets und erklärte, sich nicht an ein Treffen mit Giuffre erinnern zu können, trat aber nach einem verunglückten TV-Interview 2019 von seinen royalen Pflichten zurück.

Der Multimillionär Epstein soll jahrelang minderjährige Mädchen und junge Frauen sexuell missbraucht und zur Prostitution angestiftet haben. Der bestens vernetzte und bereits wegen Sexualverbrechen verurteilte Investmentbanker war nach seiner neuerlichen Festnahme 2019 tot in seiner Gefängniszelle in Manhattan gefunden worden, nach offiziellen Angaben hatte er sich das Leben genommen.

AFP/chk

