Erneute Proteste in den USA – Polizist schiesst Schwarzem mehrfach in den Rücken In Wisconsin hat ein Polizist auf einen unbewaffneten Mann geschossen, als dieser in sein Auto einstieg. Offenbar wollte der Angeschossene davor einen Streit schlichten.

In diesem Videobild versammeln sich Demonstranten in der Nähe des Ortes, an dem ein Mann von einem Polizisten angeschossen worden ist. Foto: Keystone/WDJT-TV/AP/Wdjt-Tv

In den USA ist es erneut zu Protesten gekommen, nachdem ein Schwarzer bei einem Polizeieinsatz schwer verletzt worden ist. Polizisten hätten mehrmals auf den unbewaffneten Jacob Blake in der Stadt Kenosha im Bundesstaat Wisconsin geschossen, teilte Gouverneur Tony Evers über Twitter mit. Dem Mann sei «am hellichten Tag mehrfach in den Rücken geschossen worden».

Die Schüsse seien gefallen, nachdem Beamte am Sonntagabend wegen eines «häuslichen Zwischenfalls» alarmiert worden seien, teilte die Polizei mit. Örtliche Medien berichteten unter Berufung auf Augenzeugen, der angeschossene Mann habe einen Streit schlichten wollen. Wie es zu den Schüssen kam, wurde nicht erklärt.

Danach kam es zu Protesten. Auf Bildern in sozialen Medien war zu sehen, wie eine grosse Menschenmenge durch die Strassen zog und Steine und Molotow-Cocktails auf Polizisten warf. Ein Polizist soll verletzt worden sein. Es wurde eine Ausgangssperre für den Rest der Nacht verhängt.

Schüsse beim Einsteigen ins Auto

Auf sozialen Medien verbreitete Videoaufnahmen zeigen, wie Jacob Blake um einen Wagen herumgeht, während mehrere Polizisten ihm mit gezogener Waffe folgen. Als er die Wagentür öffnet und einsteigen will, scheint ein Polizist auf ihn zu schiessen. Auf den Aufnahmen sind mehrere Schüsse zu hören.

Der Polizist versuchte zuvor, Blake an seinem Shirt am Einsteigen in das Auto zu hindern. Offenbar befürchteten die Beamten, dass 29-Jährige im Wagen eine Waffe holen könnte. Im Auto befanden sich nach Angaben des Anwalts auch Blakes drei Söhne.

Beamte suspendiert

Die Justizbehörden teilten am Montag mit, dass Ermittlungen eingeleitet und die beteiligten Beamten in den Zwangsurlaub geschickt worden seien. Evers erklärte, «wir stehen an der Seite all derer, die Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und Verantwortung für das Leben der Schwarzen in unserem Land gefordert haben und weiterhin fordern.»

Er verwies auf den gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einer Kontrolle durch weisse Polizisten im Mai und andere Opfer brutaler Strafverfolgung. Seit dem Tod von Floyd kommt es in den USA immer wieder zu Protesten gegen Polizeigewalt und Rassismus. Zum Teil schlugen die Proteste in Gewalt um.

anf/sda/reuters