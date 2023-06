Bezirksgericht Bülach – Polizist und Polizistin wegen Hausfriedens­bruchs verurteilt Ein Mann verweigerte zwei Mitgliedern der Kantonspolizei den Zutritt zu seiner Wohnung. Nun wurden sie verurteilt, weil sie sich nicht daran hielten. Thomas Mathis

Symbolfoto: Gaëtan Bally (Keystone)

«Ich bin enttäuscht, dass so etwas passiert ist», sagte der 33-jährige Kosovare, der Anzeige erstattet hatte, am Donnerstag vor dem Bezirksgericht Bülach. Er berichtete detailliert von einem Vorfall, der sich im April 2020 an seinem Wohnort ereignet hatte. Am frühen Morgen hätten ein Kantonspolizist und eine Kantonspolizistin bei ihm geklingelt.