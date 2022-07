Vorfall in Vorpommern – Polizisten tragen renitente Schweizerin aus deutscher Bahn Die 27-Jährige trug keine Schutzmaske und löste auch keine zusätzlichen Tickets für ihren Hund und ihr Velo. Nun muss sie mit einer Anzeige rechnen.

Fahrgäste warten im Bahnhof von Stralsund auf eine Regionalbahn. Foto: Stefan Sauer (DPA/Keystone/21. Juli 2022/Symbolbild)

Eine Schweizer Bahnreisende ist wegen ihres renitenten Verhaltens in Norddeutschland von Polizeibeamten aus einem Regionalzug getragen worden. Die 27-Jährige hatte sich laut Polizei geweigert, sich auszuweisen, eine Schutzmaske zu tragen, nötige Tickets für ihr Velo und ihren Schäferhund ohne Maulkorb nachzulösen oder auszusteigen.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Mittwoch in einem Zug von Sassnitz nach Stralsund auf der Osteeinsel Rügen im Nordosten des Landes, wie die Bundespolizeiinspektion Stralsund mitteilte. Am Freitag berichtete Blick.ch über die Polizeiaktion.

Nun droht eine Anzeige

Die Frau war den Angaben zufolge mit einem 9-Euro-Ticket auf dem Weg nach Berlin. Sie habe trotz Aufforderung und dem Eintreffen von Bundespolizisten den Zug nicht verlassen wollen, teilte die Behörde mit. Da hoben die Beamten die Schweizerin an ihren Händen und Beinen an und trugen sie mit samt ihren Sachen aus dem Zug.

Die Frau habe schnellstmöglich nach Berlin gewollt und die Aufforderung sowie das Tragen einer Maske als «belanglos» empfunden, schrieb die Polizei. Der Frau droht nun eine Anzeige wegen Erschleichens von Leistungen, Hausfriedensbruchs und Verstosses gegen das Infektionsschutzgesetz. Sie konnte nach der Befragung ihre Reise fortsetzen.

SDA/fal

