Erfolg auf Netflix – Polnischer Softporno – jetzt in den Schweizer Stuben Der Erotikthriller «365 Days» steht an der Spitze der Schweizer Netflix-Charts. Der Film ist selbstverständlich sehr schlecht. Pascal Blum

Überlässt so ziemlich gar nichts der Fantasie: «365 Days», der Netflix-Erfolg aus Polen. Foto: PD

Kommen wir gleich zur Sache, es dauert etwa eine Stunde, bis man in «365 dni» die Brüste von Hauptdarstellerin Anna Maria Sieklucka zu sehen kriegt – und auch nur, weil ihr der Bademantel verrutscht. Den Oberkörper von Michele Morrone dagegen, fettlos und «von Gott gemeisselt», wie es einmal heisst, kann man schon vorher studieren; der ungefähr drei Meter grosse Pole arbeitet auch als Model und ist so gut aussehend, dass es wieder ins Lächerliche kippt.

«365 dni» basiert auf einer Bestseller-Trilogie der Polin Blanka Lipinska, in den polnischen Kinos hatte der Erotikthriller bis zum Lockdown 1,6 Millionen Zuschauer. Jetzt vertreibt ihn Netflix mit ebenso grossem Erfolg. In der Schweiz wird aktuell kein Titel häufiger gestreamt.

Sehr «rape culture»

Warum bloss? Softpornos mit ein bisschen Plot gibts schliesslich auch umsonst im Netz: Der sizilianische Mafioso Massimo (Morrone) entführt die polnische Touristin Laura (Anna Maria Sieklucka), weil er sie in einem «Traum» gesehen hat, und gibt ihr ein Jahr Zeit, damit sie sich in ihn verlieben kann. In der Zwischenzeit – nun ja.

Laut der polnischen Filmkritikerin Anna Tatarska wurde «365 dni» in der Heimat sofort verrissen: abgedroschene Ästhetik, himmelschreiende Geschichte, dazu eine Darstellung von sexuell übergriffigen Handlungen, die nicht gerade förderlich wirkt für eine kritische Debatte von gesellschaftsvergiftender «rape culture».

In den sozialen Medien kritisieren Netflix-Nutzer denn auch die Romantisierung von Zwang und Nötigung – als müsse eine Frau nur lange genug von einem Mann eingesperrt werden, bis sie sich ihm ergibt. Andere, besonders die Nutzerinnen, posten fleissig Bilder von Michele Morrone und schreiben sinngemäss, von so einem Alpha-Exemplar würden sie sich eigentlich auch gern kidnappen lassen; schliesslich war der Corona-Lockdown für nicht wenige Singles eine Zeit des sexuellen Heisshungers.

Vermutlich gibt es noch ein drittes Lager, das zu den Fans von «365 dni» zählt. Es sind die Machos, die wie Massimo auch gern ein gigantisches Selbstporträt im eigenen Wohnzimmer hängen haben möchten und ansonsten die Diskussion um «Nein heisst nein» und die Bestrafung sexueller Gewalt für den Spleen von ein paar widerspenstigen Emanzen halten.

Szenen einer toxischen Beziehung: Massimo und Laura in «365 dni». Foto: PD

Zusammengenommen erklärt sich so womöglich der Streaming-Erfolg eines selbstverständlich sehr schlechten Films. Das erkennt man schon zu Beginn, als uns eine Parallelmontage davon überzeugen will, dass sowohl Massimo als auch Laura toughe Figuren sind, die sich nichts bieten lassen. Nur sieht man dann Massimo, wie er sich im Privatjet von einer offenbar recht dienstfertigen Flubbegleiterin oral befriedigen lässt, während Laura in ihrem Bett mit dem Vibrator masturbiert. Für die Frau muss das halt reichen.

Der vorübergehende Widerstand Lauras in Massimos sizilianischer Mafiavilla, ihr trotziges Beteuern, sie sei kein «Objekt» – es sind alles billige Thrills und sexistische Klischees, die uns «365 dni» aber als Amour fou verkaufen will. Mit dem Pendant «Sixty Shades of Grey» teilt das Filmchen weniger die Lust am Fesselsex als eine hemmungslose Schwelgerei im Luxuskonsum, gefilmt im allerranzigsten Videoclip-Stil.

Und wie war der Sex? Während Lauras und Massimos Marathon auf der Jacht gab es ein paar Momente, die man als erregend bezeichnen kann. Am Ende wars aber nichts, wofür man sich zwei Stunden einsperren lassen müsste. Falls das Netflix-Paar auf dem Sofa vor dem Fernseher am Schluss dennoch findet, man könnte es ja mal wieder mit der 69-Position versuchen – wie soll man sagen? Immerhin etwas.

«365 dni», auf Netflix.