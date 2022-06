Eröffnung Hotel The Five in Zürich – Im neuen Unterhaltungstanker sollen Poolpartys wie in Dubai stattfinden Heute wird im ehemaligen Atlantis beim Triemli ein Hotel-Vergnügungstempel mit Club und fünf Restaurants eröffnet. Ein Augenschein vor Ort. Claudia Schmid Ela Çelik

Ziegen inklusive: Blick auf die neue Poolzone und die Rückseite des Hotels. Foto: Ela Çelik

Am Döltschiweg 234 irrt ein Wandergrüppli, das vom Uetliberg heruntergekommen ist, durch die Gänge des Hotel Five. Es sucht eine Toilette und landet mitten im Pre-Opening von Zürichs «Hottest New Destination». So lautet der Werbeslogan des Hauses. Es ist Mittwoch, der Tag vor der offiziellen Eröffnung. Influencerinnen und Journalisten aus dem In- und Ausland checken gerade ein. Inoffizieller Dresscode: Trainerhosen, Shorts, Flip-Flops.