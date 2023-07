Interview mit dem Konzernchef – Wie rechtfertigen Sie die happigen Tariferhöhungen bei der Post, Herr Cirillo? Der Post-Chef verteidigt im exklusiven Interview die Preisanstiege von bis zu 21 Prozent. Nur so könne die Firma langfristig einen hochwertigen Service public sicherstellen. Jon Mettler

Post-Chef Roberto Cirillo in der Schalterhalle der Sihlpost in Zürich. Foto: Urs Jaudas

Herr Cirillo, die Post hebt die Tarife per 2024 um bis zu 21 Prozent an. Lässt sich eine solche happige Erhöhung überhaupt vernünftig begründen? Roberto Cirillo: Diese Preiserhöhungen sind dringend notwendig. Einerseits müssen wir sicherstellen, dass wir bei der Briefpost die steigenden Kosten finanzieren können. Die Briefmenge nimmt ab, gleichzeitig muss und will die Post die hohe Qualität der Zustellung beibehalten. Auf der anderen Seite müssen wir bei den Paketen unsere Eigenwirtschaftlichkeit und Investitionsfähigkeit aufrechterhalten. Nur so sind wir in der Lage, den gestiegenen Anforderungen bei der Paketpost nachzukommen. Die Treiber sind neben der Teuerung die höheren Kosten für Betrieb und Unterhalt der Infrastruktur sowie steigende Fixkosten, etwa für die Löhne der 47’000 Mitarbeitenden.

Der öffentliche Verkehr und Sunrise erhöhen ihre Tarife um bis zu 4 Prozent. Die Teuerung ist hierzulande zuletzt unter 2 Prozent gefallen. Warum schert die Post bei ihrer Preispolitik derart aus? Wir scheren überhaupt nicht aus. Wir haben mehrmals darauf hingewiesen, dass die Paketpost unter starkem Konkurrenzdruck steht und eigentlich nicht eigenwirtschaftlich betrieben werden kann. Es sind also langfristige Kosteneffekte, die wir jetzt ausgleichen müssen. Oft geht vergessen, dass die Post Hunderte Millionen Franken in Paketzentren investiert hat. Diese Investitionen müssen amortisiert werden, zumal die Paketmenge zunimmt. Kommt hinzu, dass wir die steigenden und sich ändernden Bedürfnisse der Privatkundschaft und der Firmenkunden bedienen müssen.

Ist der Zeitpunkt für eine solche Preispolitik richtig? Sie belasten die bereits gebeutelten Haushalte zusätzlich. Natürlich gibt es nie einen richtigen Zeitpunkt für Preiserhöhungen. Es ist aber jetzt höchste Zeit für die Post. 2022 und 2023 tragen wir die Zusatzkosten vollständig selbst. Aber irgendwann ist es nicht mehr möglich, dies allein zu stemmen. Deshalb wälzen wir ab 2024 einen Teil durch die Preiserhöhungen auf die Kundschaft ab.

Der Preisüberwacher hat die von Ihnen beantragten Preiserhöhungen deutlich zusammengestrichen. Warum stellt die Post überrissene Forderungen? Das haben wir nicht getan. Vielmehr haben wir dem Preisüberwacher den vollständigen Einfluss des wirtschaftlichen Umfelds offengelegt, in dem wir uns aktuell befinden. So sind wir auf 227 Millionen Franken gekommen, die als Mehrkosten auf uns zukommen. Beantragt haben wir aber ein Paket von rund 180 Millionen Franken. Wir haben uns also selber bereits im Vorfeld Massnahmen zur Effizienzsteigerung von 47 Millionen Franken auferlegt. Im Ergebnis der Gespräche mit dem Preisüberwacher sind noch einmal weitere 70 Millionen Franken hinzugekommen, die wir nun selber einsparen müssen.

Aber tut sich die Post einen Gefallen, wenn sie unrealistische Ansprüche hat? Wir müssen ständig abwägen: Wie schnell ist es möglich, in den bestehenden Strukturen der Post zu sparen? Und: Was sind vernünftige Preise für unsere Dienstleistungen? Die Diskussionen um konkrete Massnahmen sind jedoch zurückhaltend zu führen, so alle zwei bis drei Jahre.

«Ich halte die Preiserhöhungen für die privaten Haushalte für zumutbar.»

Treibt die Post mit ihrer Preispolitik nicht die Inflation an? Natürlich sind wir ein Teil des Wirtschaftssystems. Die neuen Tarife ab 2024 widerspiegeln aber die hohe Qualität unserer Dienstleistungen. Ich halte die Preiserhöhungen für die privaten Haushalte für zumutbar. Zur Erinnerung: Im Schnitt gibt ein Haushalt pro Monat weniger als 5 Franken für postalische Dienstleistungen aus. Die Zusatzkosten bewegen sich also in einem erträglichen Rahmen. Ich bin überzeugt, dass die Mehrheit der Bevölkerung dies einsehen wird. Denn die Alternative ist weniger attraktiv.

Was wäre die Alternative? Bestimmt nicht der Status quo. Wenn wir die steigenden Kosten nicht in den Griff bekommen, dann sprechen wir bald von einem Abbau beim Service public, bei der Grundversorgung und der Qualität.

Im laufenden Jahr erhöht die Post die Löhne um durchschnittlich 2,5 Prozent. Sie selbst verdienen über eine Million Franken. Es entsteht der Eindruck, dass die Konsumenten die Lohnerhöhungen mitfinanzieren. Das ist eine zu enge Sicht auf die Dinge. Die Post muss in diesem Jahr 100 Millionen Franken einsparen. Das geht nur durch Effizienzsteigerungen, welche auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mittragen müssen. Das erfordert einen ungeheuren Effort der Belegschaft. Es ist deshalb legitim und mir persönlich wichtig, dass sie eine Gegenleistung in Form von fairen Löhnen erhält.

Von McKinsey zur Post Infos einblenden Roberto Cirillo ist im Tessin aufgewachsen. Foto: Urs Jaudas Roberto Cirillo, Jahrgang 1971, ist seit 2019 Chef der Schweizerischen Post. Der schweizerisch-italienische Doppelbürger ist ETH-Maschinenbauingenieur und forschte und lehrte an der Hochschule. Den Wechsel in die Privatwirtschaft begann er bei McKinsey, wo er in verschiedenen Ländern als Berater tätig war. Bis vor seinem Antritt als Post-Chef war Cirillo Chef der internationalen Augenklinik-Gruppe Optegra und lebte während dieser Zeit in London. Cirillo ist im Tessin aufgewachsen, ist verheiratet und spricht fliessend fünf Sprachen.

Die Post hat Geld für Übernahmen von Unternehmen, die nicht unbedingt zum Grundversorgungsauftrag beitragen. Aber sie hat kein Geld, um die Konsumenten zu entlasten. Wie geht das auf? Sie sprechen auf den kürzlichen Kauf von Terreactive an, einem Cybersicherheit-Anbieter aus dem Aargau. Die Post hat eine der grössten IT-Abteilungen des Landes. Briefe und Pakete kommen nicht allein dank der Pöstler zu den Haushalten. Dahinter steckt vielmehr auch modernste Informationstechnologie, die die Pakete steuert und für mehr Effizienz sorgt. Cybersicherheit ist ein kritischer und unverzichtbarer Bestandteil davon. Die Abwehr von Cyberattacken ist derart komplex geworden, dass wir nicht mehr alles im eigenen Haus entwickeln können. Wir müssen auf das Know-how zurückgreifen, das auf dem freien Markt erhältlich ist.

Sie haben im Frühling angekündigt, dass 2023 ein schwieriges Jahr für die Post wird. Wissen Sie schon mehr zum Ausmass? Wir rechnen mit einem signifikanten Rückgang bei Umsatz und Gewinn. Von einem Verlust dürften wir aber zum Glück weit weg sein.

Inwiefern ist ein Stellenabbau ein Thema? Einen solchen kann ich nicht vollständig ausschliessen. Am ehesten würde davon der Bereich Administration betroffen sein. Priorität hat indes, Entlassungen zu vermeiden. Frühpensionierungen, Weiterbeschäftigungen in Wachstumsbereichen und die natürliche Fluktuation sollten uns dabei stark helfen.

Jon Mettler ist seit 2018 Wirtschaftsredaktor bei der Zentralredaktion von Tamedia. Er berichtet über Telekommunikation, Digitalisierung, Tourismus und die Uhrenindustrie. Mehr Infos @jonmettler

