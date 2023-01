Entspannung in der Energiekrise – Post und SBB lassen Angestellte weiter frieren Obwohl es derzeit keine Anzeichen für einen akuten Strommangel gibt, müssen Mitarbeiter bundesnaher Betriebe weiterhin bei heruntergedrehter Heizung arbeiten. Viele sitzen in der Jacke am PC. Mischa Aebi

Vielen bibbern in den Grossraumbüros der SBB. Foto: Lukas Lehmann (Keystone)

In den Büros der SBB sei es derzeit kalt. So kalt, dass viele ihre Jacken anziehen, um am Computer zu arbeiten, sagt ein Mitarbeiter, angestellt im kaufmännischen Bereich. Offiziell hat die Bahn die Temperatur in den Büros wegen des drohenden Energiemangels auf Empfehlung des Bundes um zwei Grad gesenkt – auf etwa 20 Grad.