Ukrainer in der Schweiz verzweifeln – Postfinance blockiert Hilfsgelder Dringend benötigte Spenden kommen nicht in der Ukraine an, weil Postfinance keine Überweisung mehr zulässt. Der Ukrainische Verband Schweiz erhebt schwere Vorwürfe gegen den Staatsbetrieb. Rico Bandle

Das Logo der Postfinance beim Hauptsitz, am Donnerstag, 7. Juni 2018 in Bern. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Tetyana Polt-Lutsenko tönt ungehalten. «Es ist nicht nur Frust, sondern Wut», sagt sie. Seit Kriegsbeginn sammelt sie mit dem Basler Zweig des Ukrainischen Vereins der Schweiz Geld für notleidende Menschen, das unbürokratisch in die Krisenregion weitergeleitet wird. Und das mit grossem Erfolg. Der Verein hat sich bereits in den Jahren zuvor mit zahlreichen Benefizveranstaltungen in der Region einen Namen gemacht. «Die Leute wissen: Wir arbeiten alle freiwillig, nicht einmal unsere Spesen werden gedeckt, alles Geld wird direkt für die Hilfe vor Ort eingesetzt», sagt Polt-Lutsenko.