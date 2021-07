Démographie – Pourquoi la Terre Sainte est un vivier de jeunes Localisation, nombreuses infrastructures (proposant même des sports inconnus ailleurs) et haut niveau de vie sont les principales raisons attirant les familles Stéphanie Arboit

Zahren, 12 ans, profite en trotinette, du skate-park de Mies avec ses copains. Foto: Christian Brun

«La Commune la plus riche de Suisse.» Chavannes-des-Bois avait fait la Une des journaux en 2014, car elle disposait du revenu médian par habitant le plus élevé de tout le pays. Cette localité, la plus à l’ouest du canton de Vaud, possède une autre particularité de taille: à l’échelle du pays, c’est la 2e commune qui compte le plus 0 à 15 ans dans sa population (30%), soit plus de 11% que la moyenne cantonale et presque 13% de plus que la moyenne nationale.

Le syndic, Roberto Dotta, n'est pas surpris: «En 2018 pour l'inauguration de notre crèche, j'avais déjà constaté que nous étions 2e de Suisse derrière une commune de Schwytz», soit Riemenstalden. Sauf que cette dernière compte moins de 100 habitants, ce qui gonfle son pourcentage, alors que Chavannes-des-Bois possède un millier de citoyens.