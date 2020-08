Wechsel beim FC Thun – Präsident Lüthi tritt zurück Markus Lüthi zieht die Konsequenzen aus dem Abstieg und steht nicht mehr an der Spitze des Vereins. Nächster Präsident soll Sportchef Andres Gerber werden.

Markus Lüthi ist nicht mehr Präsident des FC Thun. Peter Klaunzer/Keystone

Nun hat der FC Thun das Schweigen gebrochen und über die Zukunft des Vereins orientiert. An der Spitze kommt es zu Änderungen: Präsident Markus Lüthi tritt per Ende August zurück. Auch Vizepräsident Markus Peter hat demissioniert. Er bleibt aber bis zur nächsten Generalversammlung im Verwaltungsrat, um die Integration mit den Investoren Pacific Media Group «weiter zu unterstützen», wie Thun in einem Statement bekannt gibt.

Sportchef wird Vizepräsident

Der bisherige Sportchef Andres Gerber wurde vom Verwaltungsrat zum Vizepräsidenten gewählt und wird sich «an der nächsten Generalversammlung als Präsident des FC Thun Berner Oberland zur Verfügung zu stellen», heisst es weiter. Gerber sei seit Jahren als Nachfolger von Lüthi im Gespräch gewesen. Eine ausserordentliche Generalversammlung wird es nicht geben.

Es ist ein «Entscheid, der mich schmerzt», schreibt Lüthi in einer Mitteilung. «Es gilt keine Schuldigen zu suchen für diesen Abstieg. Jedoch ist es für den Club wichtig, dass jemand diese Verantwortung übernimmt und damit den FC Thun Berner Oberland davon frei macht», begründet er seinen Entscheid.

va