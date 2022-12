Mutmasslicher Missbrauch – Praktikantin wirft Bündner Richter sexuellen Übergriff vor Ein Richter in Chur wird beschuldigt, sich an einer jungen Mitarbeiterin vergangen zu haben. Die Staatsanwaltschaft sei befangen und würde nicht richtig ermitteln, kritisiert ein Experte. Beat Schmid

Ein mutmassliches Sexualdelikt erschüttert die Churer Justiz. Eine Untersuchung läuft. Foto: Prisma

Es ist ihr erster richtiger Praxiseinsatz als ausgebildete Juristin. Im Juli 2021 tritt Daniela Stocker* ein halbjähriges Praktikum beim Bündner Gericht in Chur an. Sie ist 24 Jahre alt. Bald findet sie in Richter Dario Meier* einen Förderer, der sich Zeit nimmt und mit ihr Fälle bespricht.