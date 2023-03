Symbol für Geldverschwendung – Praktisch neuer Jumbojet aus Basel wird verschrottet Eine Boeing 747 hat letztes Jahr den Euro-Airport Richtung USA verlassen. Was viele damals ahnten, bestätigt nun ein US-Medienbericht – und liefert Hintergrundinformationen. Simon Bordier

Im April 2022 ist der Jumbo in Basel in die Lüfte gestiegen, um Stunden später auf einem Abstellplatz in den USA zu landen. Foto: René Bolli

Die Wüste Arizonas ist Ziel- und Endort. So zumindest für den Jumbojet, der fast zehn Jahre nutzlos am Basler Euro-Airport herumstand und zu einem Symbol obszöner Geldverschwendung und ungenutzten Potenzials avancierte. Zuletzt war die Maschine auf einem riesigen Abstellplatz, dem Pinal Airpark in Arizona, geparkt. Medien weltweit rätselten über deren Zukunft.

Nun hat der Nachrichtensender CNN das Ende der Maschine vermeldet. «Brandneue Boeing 747 nach 16 Flügen verschrottet», so der Titel des Beitrags. Im Gespräch mit Aviatikexperten beleuchtet der Sender die Hintergründe des kurzen, traurigen Schicksals. Wie kann es passieren, dass ein erhabener Vierstrahler praktisch ungenutzt auf dem Schrottplatz landet?

Beim Flugzeug handelt es sich um eine Businessversion der ikonischen Boeing 747-8. Mit einer Reichweite von über 16’000 Kilometern und einer Kabinenfläche von gut 450 Quadratmetern kann es kein anderer Geschäftsflieger mit dem Jumbo aufnehmen.

Allerdings gibt es für den Riesen nur wenige Interessenten. Der saudische Kronprinz Sultan ibn Abd al-Aziz war einer von ihnen. Die Regierung des Wüstenstaats gab die Boeing 747-8 für ihn in Auftrag und schickte die Maschine im Jahr 2012 nach Basel. Dort sollte allem Anschein nach die Wartungsfirma Jet Aviation eine luxuriöse Innenausstattung besorgen.

Dazu kam es allerdings nicht. Der Kronprinz war nämlich zwischenzeitlich verstorben, die restliche Familie hatte für den Jumbo nicht viel übrig und versuchte lange Zeit vergeblich, ihn loszuwerden.

Die Boeing 747 – ein Ladenhüter

«Niemand ausser einem saudischen Staatschef wird einen privaten, vierstrahligen Geschäftsjet haben wollen», sagt Richard Aboulafia, Luftfahrtanalyst bei AeroDynamic Advisory, zu CNN. Ein Problem seien die hohen Betriebskosten. Man könne ein Flugzeug auch nicht einfach in ein Frachtflugzeug umwandeln. Selbst die Passagierversionen des Jumbos sind Ladenhüter. Vor diesem Hintergrund hat der Flugzeughersteller Boeing vor wenigen Jahren die Einstellung der Produktion der 747-Reihe bekannt gegeben. (Lesen Sie dazu den Artikel: «Adieu, Königin der Lüfte!»)

Der Saudi-Jumbo hat zudem nie einen Innenausbau bekommen. Die Ausstattung eines solchen Flugzeugs würde 30, 40 oder 50 Millionen Dollar kosten, schätzt Connor Diver, ein Spezialist des Luftfahrtanalyseunternehmens Cirium. Aus Divers Sicht schränkt dies den kleinen Interessentenkreis noch weiter ein.

Nur etwa 40 Stunden in der Luft

Insgesamt seien lediglich zehn Businessversionen der 747 gebaut worden, meint er. Diese würden ​​von den Regierungen Ägyptens, Kuwaits, Marokkos, Omans, Katars und der Türkei betrieben. Zudem werden momentan zwei Jumbojets zu US-Präsidenten-Maschinen, zu neuen Air Force One, umgebaut.

Im Jahr 2017 wurde das in Basel stationierte Flugzeug für 95 Millionen Dollar zum Verkauf angeboten – ein Rückgang gegenüber dem ursprünglichen Listenpreis von rund 350 Millionen Dollar, wie Diver berichtet. Schliesslich kaufte Boeing den Jumbo von einer Flugzeughandelsgesellschaft namens Aircraft Finance Germany zurück. Das Flugzeug flog im April 2022 nach Arizona und war damit weitere 10 Stunden in der Luft, was etwa einem Viertel seiner gesamten Flugzeit entspricht.

Auf dem Pinal Airpark arbeitet ein Boeing-Vertragspartner an der Demontage des Flugzeugs. «Ich habe Bilder davon gesehen, und es wurde bereits demontiert, die Triebwerke wurden schon entfernt», sagt Diver. «Die Triebwerke waren praktisch neu, und eines von ihnen hat wahrscheinlich einen Wert von etwa 20 Millionen Dollar.» Vier würden also etwa 80 Millionen Dollar kosten.

Unklar ist, ob das Flugzeug quasi als Ersatzteillager über mehrere Jahre zerlegt wird oder komplett auf einmal. Boeing äussert sich nicht öffentlich zum Fall.

