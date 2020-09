Fehlender Gesamtarbeitsvertrag – Prekäre Arbeitsbedingungen im boomenden Online-Handel Tiefe Löhne, lange Arbeitszeiten, wenige Pausen, Arbeit auf Abruf und Temporärverträge statt Festanstellungen: Die Beschäftigten in den Warenlagern der Schweizer Online-Shops arbeiten mit wenig Schutz. Jon Mettler

Mitarbeiterinnen im Logistikzentrum des Online-Händlers Brack in Willisau LU stellen bestellte Waren zusammen. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Mitten in der Corona-Krise sucht Digitec Galaxus öffentlichkeitswirksam neue Mitarbeiter. Wie der Online-Händler am Mittwoch mitteilte, schafft er in seinem Warenlager im aargauischen Wohlen bis zum Jahresende 250 neue Arbeitsplätze. Nicht nur bereitet sich die Migros-Tochtergesellschaft damit auf das Weihnachtsgeschäft vor. Zuerst stehen noch die wichtigen Aktionstage Black Friday und Cyber Monday an.