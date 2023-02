Mit Putins Papst in den Bergen

– Priester, Spion, Propagandist: Das geheime Leben des Moskauer Kirchenfürsten in der Schweiz Der russische Patriarch Kyrill I. verteidigt die Invasion der Ukraine und hetzt gegen den Westen. Seine Fiche bestätigt jetzt: In Genf war er auch für den KGB tätig. Eine Spurensuche. Sylvain Besson Bernhard Odehnal

Kyrill I. bei den orthodoxen Weihnachtsfeiern im Januar 2023 in Moskau. Über 40-mal reiste der russische Patriarch in die Schweiz. Heute verdammt er die westlichen Werte. Foto: Yuri Kochetkov (Keystone)

Die russische Botschaft in Bern reagierte empört. Wieder so ein Beispiel für «Russophobie, die sich leider auch in der Schweiz immer mehr ausbreitet»! Der Grund für die diplomatische Erregung: eine Attacke auf die russisch-orthodoxe Geburtskirche der Heiligen Jungfrau Maria in Genf. Neben vulgären Ausdrücken wurde an die Kirchentür auch das russische Kriegssymbol «Z» geschmiert.