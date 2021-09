Aus dem Bezirksgericht Dietikon – Primarlehrer freigesprochen – trotz Grenzverletzung Für das Bezirksgericht Dietikon ist es nicht erwiesen, dass ein Unterstufenlehrer seine Schülerinnen über Jahre im Schulzimmer unsittlich berührt hat. Daniel Schneebeli

Im «Lernclub» sassen zwei Mädchen häufig auf seinem Schoss: Der Primarlehrer (links) und sein Verteidiger am Bezirksgericht Dietikon. Illustration: Robert Honegger

In einer Limmattaler Schule schlägt dieser Fall schon länger Wellen. Ein heute 63-jähriger Primarlehrer, der seit über 30 Jahren in der Gemeinde als Klassenlehrer arbeitete, soll in seinem Schulzimmer zwei Mädchen, sieben und neunjährig, sexuell missbraucht haben.

Als die Vorwürfe öffentlich wurden, hat die Schule den Mann sofort freigestellt. Die Staatsanwaltschaft begann mit Ermittlungen, die Bildungsdirektion mit einer Administrativuntersuchung. Seither bezieht der Lehrer zwar noch seinen Lohn, aber arbeiten darf er nicht mehr.

Am Dienstagmorgen musste er nun beim Einzelrichter im Bezirksgericht Dietikon antraben. Der vierfache Familienvater ist verheiratet und lebt in einer, wie er sagt, gefestigten Beziehung. Er trat gefasst vor den Richter. Mit gefalteten Händen sass er am Pult für den Beschuldigten, ohne dabei seine Jacke abzulegen.