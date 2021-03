Chief Impact Officer in den USA – Prinz Harry hat einen neuen Job Der britische Ehemann von Meghan soll in Zukunft die Geschäftsführung eines Coaching-Unternehmens verstärken. Über die Bezahlung des Royals schwieg sich die Firma in San Francisco aus.

Neue Stelle in Aussicht. Prinz Harry stellt seine Dienste einem Unternehmen in Kalifornien zu Verfügung. Foto: Facundo Arrizabalaga (PA Wire/DPA/Keystone/Archiv)

Prinz Harry hat einen weiteren Schritt in die Unabhängigkeit getan und einen Job bei einem Coaching-Unternehmen in den USA angenommen. Wie die Firma Better Up am Dienstag mitteilte, soll der 36 Jahre alte britische Royal als Chief Impact Officer künftig die Geschäftsführung verstärken.

Über das genaue Arbeitsverhältnis und die Bezahlung, die Harry für seine Dienste erhalten soll, schwieg sich das Unternehmen aus. Der Royal hat nach Angaben von Geschäftsführer Alexi Robichaux keine Personalverantwortung. Er werde aber sicherlich einige Zeit in der Zentrale des Unternehmens in San Francisco verbringen, wenn das wieder möglich sei, und an besonderen Events des Unternehmens teilnehmen. Better Up wirbt damit, die Leistungsfähigkeit von Mitarbeitern durch individuelles Coaching und Datenanalyse erheblich verbessern zu können.

«Ich glaube fest daran, dass die Fokussierung und Priorisierung auf mentale Fitness Potenzial und Möglichkeiten erschliesst, von denen wir nie wussten, dass wir sie haben», schrieb Harry in einem Blog-Beitrag des Unternehmens. Er habe in seinem Leben gelernt, Schmerz in Bestimmtheit zu verwandeln, so der Prinz weiter.

Mit dem Thema vertraut

Harry hat sich seit Langem dem Thema psychische Gesundheit verschrieben. Bislang hatte er sich jedoch nur zu wohltätigen Zwecken dahingehend engagiert. Im vergangenen Jahr hatten er und seine Frau Meghan (39) sich vom britischen Königshaus losgesagt und angekündigt, finanziell unabhängig zu werden.

Sie schlossen millionenschwere Verträge mit den Streamingdiensten Netflix und Spotify ab. Die beiden leben inzwischen im kalifornischen Santa Barbara mit ihrem ein Jahr alten Sohn Archie. Im Sommer erwarten sie die Geburt eines Mädchens.

Die wichtigsten Szenen des berühmten Enthüllungsinterviews mit Meghan und Harry, geführt von US-Talk-Queen Oprah Winfrey. Video: CBS

SDA/fal