Film-Highlights der Woche – Prinzessin Diana zweifelt an ihrer Ehe Kristen Stewart brilliert als Lady Di in «Spencer». «Pleasure» erzählt von der Pornobranche und «The Exam» von Prüfungsbetrug im Irak. Hans Jürg Zinsli Pascal Blum Gregor Schenker

Lady Di (Kristen Stewart). Foto: Filmpresskit

Spencer

Biopic von Pablo Larrain, UK/D/USA/Chile 2021, 117 Min.

Seit über 20 Jahren hoffen wir auf einen sehenswerten Film über Lady Di. Das meiste bislang waren indes Klischeevehikel, zuletzt auf Netflix ein nahezu unerträgliches Musical. Jetzt, in «Spencer», wählt Pablo Larrain einen neuen Ansatz: Der chilenische Regisseur – seit «Jackie» (2016) ein Spezialist für Frauenfiguren, die ein Leben in der Öffentlichkeit führen – verdichtet das Leben von Prinzessin Diana (Kristen Stewart) auf drei Tage.

1991, als die Royal Family wie üblich auf Schloss Sandringham Weihnachten feiert, reift in Diana der Entschluss, sich von Prinz Charles (Jack Farthing) zu trennen. Larrain inszeniert das, indem er seine Heldin zwischen Ordnung und Chaos, zwischen Verletzlichkeit und Selbstbestimmungsdrang schwanken lässt. Die Königsfamilie kommt dabei nur am Rande vor. Stattdessen werden Dianas Verhältnis zum örtlichen Küchenchef (Sean Harris), zu ihrem Aufpasser (Timothy Spall) und zu ihrer schlauen Kammerzofe (Sally Hawkins) beleuchtet. Clever zudem, dass in diesen eiskalten Räumen jedes Accessoire mit Bedeutung aufgeladen wird, zum Beispiel jene Perlen, die Diana Stück für Stück mit der Suppe verspeist, weil Charles seiner Camilla die gleiche Kette schenkte.