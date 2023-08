Karaokebar in Adliswil – Sie treffen die Töne nicht – immerhin hört es keiner Seit knapp einem Monat gibt es in Adliswil eine neue Karaokebar. Das Konzept der Yume-Karaokebox stammt aus Japan und ist hierzulande noch weitgehend unbekannt. Vincenzo Togni

In der Adliswiler Karaokebox sind die Gäste in kleinen gemieteten Räumen unter sich. Dadurch singen einige von ihnen wohl umso inbrünstiger mit. Foto: Patrick Gutenberg

«Tell me why», singt der junge Mann und seine Stimme überschlägt sich fast. «I want it that way», stimmt die junge Frau mit ein. Die Freundesgruppe, die es sich auf den Sofas bequem gemacht hat, wippt und schnippt zum Takt mit. Die Töne des Backstreet-Boys-Songs treffen die beiden Singenden nicht alle, aber dies ist Nebensache. Im geschlossenen Raum, der sogenannten Box der Yume-Karaokebox in Adliswil, steht der Spass im Vordergrund.