Hirslanden-CEO zu Corona-Massnahmen – Privatklinikgruppe befürwortet offene Terrassen Der Chef der Hirslandengruppe möchte rascher lockern, als der Bundesrat vorschlägt. Aber er stellt Bedingungen. Susanne Anderegg

Die Hirslanden-Stammklinik in Zürich gehört zu den Covid-A-Spitälern im Kanton. Foto: Raisa Durandi

Die Stellungnahme überrascht: Die Privatklinikgruppe Hirslanden ist für eine Lockerung der Corona-Massnahmen. Sie hat eine Forderung des Dachverbandes Economiesuisse unterschrieben, dem sie angehört. Verlangt wird, dass die Restaurants am 1. März ihre Terrassen öffnen dürfen. Zudem soll Home office nicht mehr Pflicht sein, sondern nur noch eine Empfehlung. Daniel Liedtke, CEO von Hirslanden, bestätigt eine entsprechende Meldung von SRF.

Die Spitäler mahnen sonst eher zu Vorsicht. Erst am Dienstag hat der Verband Zürcher Krankenhäuser darauf hingewiesen, dass das Personal nach wie vor stark gefordert sei, und die Bevölkerung aufgerufen, die Schutzmassnahmen weiterhin einzuhalten. Die Haltung von Hirslanden steht deshalb quer in der Landschaft.

Liedtke erklärt sie so: «Da die Infektionszahlen kontinuierlich sinken, stehen wir gegenüber der Bevölkerung in der Pflicht, zu lockern. Denn die Massnahmen waren ja schwergewichtig wegen uns, den Spitälern, beschlossen worden, um eine Überlastung zu vermeiden.» Derzeit sind in den Hirslanden-Kliniken schweizweit noch rund 15 Prozent der Intensivpflegebetten mit Corona-Kranken belegt.

«Wir müssen in allen Kantonen möglichst viele repetitive Massentests durchführen.» Daniel Liedtke, CEO Hirslanden

Der Hirslanden-CEO stellt sich ein kontrolliertes, gestaffeltes Vorgehen vor. «Keinesfalls dürfen wir gleich alles wieder öffnen.» Aber doch schneller, als der Bundesrat vorgeschlagen hat. Das sei möglich, wenn drei Instrumente greifen: Das Impfen, das Contact Tracing und das Testen.

Vor allem beim Testen sieht Liedtke derzeit viel Potenzial: «Wir müssen in allen Kantonen möglichst viele präventive und repetitive Massentests durchführen, vor allem dort, wo das Ansteckungsrisiko hoch ist.» Die positive Wirkung zeige sich im Kanton Graubünden. Dort sind die Infektionszahlen zuletzt viel stärker gesunken als in anderen Kantonen. Hirslanden habe jetzt alle Kantone angeschrieben und angeboten, bei der Forcierung dieser Tests zu unterstützen.