Grösster Zuwachs seit 2010 - Produzentenpreise in den USA überraschend stark gestiegen

Der Preisauftrieb in den USA auf Unternehmensebene hat sich im Juli überraschend weiter beschleunigt. Die Produzentenpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 7,8 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte.

Das ist der grösste Zuwachs seit dem Jahr 2010. Die Produzentenpreise beeinflussen die Konsumentenpreise, an denen die US-Notenbank Federal Reserve ihre Geldpolitik ausrichtet. Die Konsumentenpreise waren im Juli wie bereits im Juni um 5,4 Prozent verglichen mit dem Vorjahresmonat gestiegen.

Die Notenbank strebt eine Inflationsrate von etwa 2 Prozent an. Sie sieht den Anstieg der Teuerung allerdings als ein vorübergehendes Phänomen und will vorerst noch mit einer Änderung der Geldpolitik abwarten. Bei der Preisentwicklung spielen derzeit auch Sonderfaktoren eine Rolle, die mit der Aufhebung von Corona-Beschränkungen zusammenhängen. Rohstoffe sind deutlich teurer geworden. Der Industriesektor leidet unter Engpässen und Verzögerungen in den weltweiten Lieferketten.

