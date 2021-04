Motzer-Rekord und Kleider-Ärger – Programm zu Prinz Philips Tod sorgt für über 110’000 Beschwerden Die BBC hat mit ihrer Berichterstattung zu Prinz Philip Geschichte geschrieben – und die Zuschauer erbost.

Prinz Charles war masslos verärgert. Als seine Grossmutter, die Queen Mum, 2002 starb, verlas BBC-Nachrichtensprecher Peter Sissons die Todesnachricht mit burgunderroter Krawatte – nicht mit schwarzer. Prinz Charles strafte den Sender sogleich ab. Seine anrührenden Worte («Sie hat einfach alles für mich bedeutet») sagte der Thronfolger ins Mikrofon eines Konkurrenzsenders. Nun ist Prinz Charles’ Vater gestorben, und wieder wird Kritik laut an der BBC. Diesmal nicht aus dem Königshaus, sondern von den Zuschauern.

Die öffentlich-rechtliche BBC hatte nach der Todesnachricht alle Sendungen unterbrochen und die Programme zusammengeschaltet. Selbst auf dem Kinder-Sender CBeebies fror das Bild ein. Eine Nachricht forderte die Zuschauer auf, auf den Haupt­kanal umzuschalten. «Schmeckt ein bisschen nach Nordkorea mit Minzsauce», spottete die deutsche TAZ.

Wo ist meine Soap?

Das Einheitsmenü mit Nachrufen und Dokumentationen über den Prinzen bekam den Zuschauern offenbar nicht. Weil eine Gartensendung, ein Finale des Kochformats «MasterChef» und die Soap «Eastenders» ausfielen, rauschten die Quoten der BBC in den Keller. Die Zuschauer schalteten um, ärgerten sich – und suchten ein Ventil. Die Beschwerden häuften sich so sehr, dass die BBC sich noch am gleichen Abend bemüssigt sah, ein Online-Beschwerde-Formular zur Berichterstattung über Prinz Philip aufzuschalten.

Über 110’000 Personen wandten sich innert zwei Tagen an den Sender, wie mehrere britische Medien herausgefunden haben wollen. Die Berichterstattung zu Prinz Philips Tod brach damit locker den Beschwerde-Rekord aus dem Jahr 2005. Damals hatten sich 63’000 Personen beklagt, dass es die BBC gewagt hatte, das als blasphemisch kritisierte Musical «Jerry Springer: The Opera» zu zeigen. Die Verantwortlichen der BBC erhielten deswegen Morddrohungen. Einige mussten sogar kurzfristig umziehen, um den Protesten aufgebrachter Christen zu entgehen.

«In diesem Ausmass nicht gerechtfertigt»

Diesmal gingen die Emotionen natürlich nicht so hoch. Der «Guardian» hat einige Auszüge aus dem Wust an Beschwerden veröffentlicht. «Die Berichterstattung war sicher gerechtfertigt, aber nicht in diesem Ausmass», schrieb ein Zuschauer wohl stellvertretend für viele. Etwas salopper formulierte ein anderer seine Kritik: «Der Tod von Prinz Philip war eine traurige Nachricht, und ich verstehe, dass die BBC dem Rechnung tragen musste. Aber auf jedem einzelnen Kanal? Warum spielt man nicht einen Kanal frei, für diejenigen, die sich das Gelaber anhören wollen, und der Rest von uns kann ein bisschen Musik haben?» Die BBC kommentierte lapidar: «Wir sind stolz auf unsere Berichterstattung und auf die Rolle, die wir während Momenten von nationaler Bedeutung spielen.» Auch die mit Spannung erwartete offizielle Stellungnahme zu den Beschwerden fiel nicht viel ausführlicher aus. Der Sender anerkennt darin zumindest, dass einige Zuschauer unglücklich waren mit den getroffenen Entscheiden.

Auch Prinz Andrew sorgt für Ärger

Nicht alle Beschwerde-Schreiber beklagten sich über die zu umfassende Berichterstattung und die fehlenden Programm-Optionen. Beinahe 400 störten sich daran, dass die BBC Prinz Andrew zeigte, obschon seine Rolle im Skandal um den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ungeklärt sei und er sich einer Befragung durch das FBI verweigere. 116 erhoben den Vorwurf, dass es die BBC den Leuten schlicht viel zu einfach mache, sich zu beschweren.

Und ja, auch die Kleiderwahl war Gegenstand von Beschwerden. 233 Zuschauer fanden Moderatoren und Nachrichtensprecher hätten dem Prinzen nicht genügend Respekt erwiesen, weil einige nicht ganz in Schwarz gekleidet gewesen seien. Immerhin, eine burgunderrote Krawatte trug diesmal keiner.



