Nachfolge von Präsidentin Petra Gössi – Progressiver FDP-Flügel gibt sich geschlagen Beim Freisinn schliessen sich die Reihen, um Thierry Burkart oder Marcel Dobler den Weg an die Spitze der Partei zu ermöglichen. Adrian Schmid , Denis von Burg

Thierry Burkart hat noch gar nicht bekannt gegeben, ob er FDP-Präsident werden will – und ist trotzdem Favorit. Foto: Alessandro della Valle, Keystone 1 / 1

Bei der FDP übernimmt voraussichtlich einer vom rechten Flügel das Präsidium: Das zeichnet sich immer mehr ab, kurz bevor am Sonntagabend die Meldefrist für die Nachfolge von Petra Gössi abläuft. Gemeldet hat sich offiziell bisher nur der St. Galler Nationalrat Marcel Dobler. Zudem weist vieles auf eine Kandidatur des Aargauer Ständerats Thierry Burkart hin. Beide hüllten sich zuletzt in Schweigen.

Diejenigen Kreise in der FDP, die einen grünen oder europafreundlichen Kurs vertreten, dürften damit leer ausgehen. Ihr Kronfavorit, der Luzerner Ständerat Damian Müller, hat sich am Freitag aus dem Rennen genommen. Doch die progressiven Kräfte in der Partei stellen sich nicht quer.