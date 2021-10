Besuch beim Klimagipfel – Projekte, die Zürich in eine grüne Zukunft führen sollen Vom Klimabürgerrat bis zu städtischen Ladestationen für Elektroautos: Auch mit solchen Projekten könnte Zürich klimafreundlicher werden. Kevin Brühlmann

Auf die Bühne hat jemand drei Kübel mit Blumen gestellt, um die russartige Verkleidung der Mehrzweckhalle – schwarz in schwarz – ein bisschen optimistischer zu gestalten.

Am Freitag trafen sich Vertreterinnen und Vertreter diverser Zürcher Gemeinden und Städte zu einer Art Klimagipfel in Winterthur. Eingeladen hatten Regierungspräsidentin Jacqueline Fehr (SP), verantwortlich für die Gemeinden, und Baudirektor Martin Neukom (Grüne), Übername «Klimaminister».

Am Ende war man sich einig, dass viel passiert und noch mehr passieren muss. Am besten im Lokalen. Aber was ist tatsächlich an diesem Umdenken dran? Passiert es? Wo? Beim Klimagipfel wurden auch einige konkrete Projekte vorgestellt.