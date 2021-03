Immer mehr Juraflaggen auf dem Bahnhofplatz von Moutier

Am Bahnhofplatz von Moutier, dem Treffpunkt der Separatisten, kommen immer mehr Menschen zusammen. Mitte Nachmittag waren dort bereits rund 300 Personen versammelt, wie eine Reporterin von Keystone-SDA feststellte.

Die Menschen trugen T-Shirts mit dem Aufdruck «Moutier-Ville jurassienne». Über dem Bahnhofplatz wehten zahlreiche Jura-Flaggen. In kleinen Grüppchen treffen auch zunehmend Jurassierinnen und Jurassier in Moutier ein- per Zug oder in Privatautos.

Auch aus dem Städtchen streben immer mehr Leute zu Fuss zum Treffpunkt der Projurassier am Bahnhof. Aus vorbeifahrenden Autos werden Jura-Fahnen geschwenkt.